Nicolas Pallois : « Une saison à Nice, ça ne vaut pas une saison à Nantes ! »

Le Petit Nicolas joue le maintien , tome 25.

Nicolas Pallois a 37 ans, est au FC Nantes depuis 2017, y a joué plus de 200 matchs, a joué quatre fois le maintien lors des cinq dernières saisons, mais n’en a pas marre du tout. Avant le match du FCN dimanche à Saint-Étienne, il a plaisanté sur son âge en conférence de presse, répondant à une question sur la longévité de Dante à Nice. « Après Dante n’a pas toujours joué à Nice et il n’a pas fait des saisons un peu compliquées au FC Nantes , a-t-il argumenté à Presse-Océan. Une saison à Nice, ça ne vaut pas une saison à Nantes ! Dante, il a joué au Bayern : quand on défend trois fois dans le match, c’est plus facile que quand on doit arrêter dix occasions au FC Nantes. À Montpellier, un système avait été mis en place pour Hilton. » …

UL pour SOFOOT.com