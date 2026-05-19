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Nicolas de Tavernost pourrait débarquer au Stade rennais
information fournie par So Foot 19/05/2026 à 19:22

Nicolas de Tavernost pourrait débarquer au Stade rennais

Nicolas de Tavernost pourrait débarquer au Stade rennais

Le mercato des bureaux. Le Stade rennais devrait connaître du changement cet été au sein de son effectif, mais la première évolution de l’intersaison devrait concerner les coulisses. Depuis fin mars, le club breton sait qu’il va devoir nommer un nouveau président de son conseil d’administration.

Arrivé à ce poste en octobre 2025, Guillaume Cerutti, qui s’était pris au jeu et qui était encore au Vélodrome ce dimanche pour la dernière de la saison contre l’OM, sait qu’il quittera ses fonctions depuis fin mars à la suite d’une réorganisation engagée par la famille Pinault. Comme annoncé par Ouest-France , il pourrait être remplacé par Nicolas de Tavernost, une piste très sérieuse que So Foot peut confirmer.…

CG pour SOFOOT.com

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