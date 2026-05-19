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Wasquehal exclu des compétitions nationales par la DNCG
information fournie par So Foot 19/05/2026 à 18:19

Wasquehal exclu des compétitions nationales par la DNCG

Wasquehal exclu des compétitions nationales par la DNCG

Il y a dix ans, c’était le PSG de Zlatan en coupe de France. Ancien pensionnaire de Ligue 2, Wasquehal vient de tomber plus bas que terre : la DNCG a validé l’exclusion du club nordiste de toutes compétitions nationales. Une nouvelle qui est loin d’être une surprise puisque le club accumulait plusieurs centaines de milliers d’euros de dettes (500 000 euros) et qu’il vient d’être placé en redressement judiciaire. Les profondeurs après les étoiles pour le club qui avait assuré son maintien en National 2 après son succès contre Colmar (2-0) ce week-end. Peine perdue pour un club considéré « en soins intensifs » depuis plusieurs mois. Le club pourrait repartir en Régional.

Une gestion catastrophique

Arrivé en sauveur après la démission de Romain Petit, le nouveau président Eric Decoudun (déjà présent entre 2019 et 2022) avait reconnu des « montages financiers abracadabrantesques » hérités de la gestion précédente. En cause : les salaires impayés de certains joueurs . Wasquehal vivait au-dessus de ses moyens, c’est désormais le couperet qui tombe. La « mission commando » vient de s’achever, mais les joueurs de Tony Akli auront le regard tourné vers ailleurs pour la saison prochaine, puisque le sauvetage électoral dont rêvaient les gestionnaires du club n’a pas eu lieu.

TC pour SOFOOT.com

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