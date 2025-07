Nico Williams, le choix de la maison

Tout le monde le voyait signer au Barça cet été, d'où la surprise d'apprendre ce vendredi la prolongation de Nico Williams jusqu'en 2035 avec l'Athletic Club. Le choix de la maison et du cœur pour l'attaquant qui fêtera bientôt ses 23 ans. Le bon choix, en somme.

Le feuilleton du début de l’été n’aura finalement pas duré. Nico Williams devait être l’une des attractions du mercato, mais le natif de Pampelune a pris à contre-pied son monde, à commencer par le FC Barcelone, où son arrivée était presque devenue une évidence. Ce vendredi, sa prolongation jusqu’en 2035 avec son club formateur, l’Athletic Club, a été officialisée, laissant le Barça en plan et les adeptes du romantisme rêveurs à l’idée de voir ce bonhomme débarqué à 11 ans au club phare de Bilbao poursuivre la belle aventure chez lui, un an après être devenu le plus jeune buteur de l’histoire d’une finale de l’Euro pour permettre à l’Espagne de se payer l’Angleterre. Il aura 23 ans la semaine prochaine, et le Barça peut bien attendre encore un peu.

The power of the heart ❤️#AthleticWIN #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/1z6nai3TlQ…

Par Victor Foenkinos pour SOFOOT.com