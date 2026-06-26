Nico Paz va finalement rester avec Fabregas
Chose voulue, chose due. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs autour d’un possible retour de Nico Paz au Real Madrid étaient de sortie. L’idée de racheter le joueur à un prix de rachat avantageux pour ensuite le revendre plus cher aurait trotté dans la tête d’un Florentino Pérez séduit par cette réflexion. Les Merengues n’étaient d’ailleurs pas contre l’idée de revendre le joueur à Côme, mais à un prix supérieur à 60 millions d’euros, rien que ça . Visiblement, les deux clubs seraient tombés d’accord, c’est en tout cas ce qu’annonce Fabrizio Romano.
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