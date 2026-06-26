 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nico Paz va finalement rester avec Fabregas
information fournie par So Foot 26/06/2026 à 15:11

Nico Paz va finalement rester avec Fabregas

Nico Paz va finalement rester avec Fabregas

Chose voulue, chose due. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs autour d’un possible retour de Nico Paz au Real Madrid étaient de sortie. L’idée de racheter le joueur à un prix de rachat avantageux pour ensuite le revendre plus cher aurait trotté dans la tête d’un Florentino Pérez séduit par cette réflexion. Les Merengues n’étaient d’ailleurs pas contre l’idée de revendre le joueur à Côme, mais à un prix supérieur à 60 millions d’euros, rien que ça . Visiblement, les deux clubs seraient tombés d’accord, c’est en tout cas ce qu’annonce Fabrizio Romano.

Embed t.co…

TC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cole Palmer pas rancunier envers Thomas Tuchel
    Cole Palmer pas rancunier envers Thomas Tuchel
    information fournie par So Foot 26.06.2026 15:38 

    Un glaçon pas rancunier. C’était l’un des absents surprises de la liste de l’Angleterre concoctée par Thomas Tuchel il y a quelques semaines pour disputer le Mondial. Cole Palmer est sorti du silence dans une interview accordée au média anglais i-D concernant sa ... Lire la suite

  • Le PSG trouve à s'occuper pendant l'été
    Le PSG trouve à s'occuper pendant l'été
    information fournie par So Foot 26.06.2026 15:21 

    Le calme avant la tempête. Pour préparer sa saison 2026-2027, qui démarrera par la finale de la Supercoupe d’Europe le 12 août face à Aston Villa, le Paris Saint-Germain a annoncé ses deux adversaires de matchs amicaux. Une escale sur les îles baléares attend d’abord ... Lire la suite

  • La star de la Norvège Erling Haaland (G) fera face au capitaine des Bleus Kylian Mbappé, lors du Mondial-2026, le 26 juin 2026 à Boston ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Mattia Ozbot )
    Mondial-2026: la France et l'Espagne pour compléter l'affiche des 16e
    information fournie par AFP 26.06.2026 14:30 

    La France face à la Norvège, l'Espagne contre l'Uruguay: deux des favoris dans la course au titre visent vendredi la première place de leur groupe au Mondial-2026, pour dévoiler un peu plus l'affiche des 16es déjà riche des alléchants Maroc - Pays-Bas et Brésil ... Lire la suite

  • Top 10 : les plus grosses clims
    Top 10 : les plus grosses clims
    information fournie par So Foot 26.06.2026 14:22 

    Il fait trop chaud, on n'en peut plus et les ventilos sont en rupture de stock. Voici 10 bonnes grosses clims pour se rafraîchir. OM 2-2 PSG 22/10/2017 – 10 e journée de Ligue 1 Dans l’étuve qu’est le Vélodrome, les Marseillais pensaient gagner un Classique pour ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank