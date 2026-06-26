Les buts pleuvent sur la Coupe du monde
On est vraiment chez les Ricains. La Coupe du monde aux États-Unis est la plus prolifique de l’histoire. Après le 177 e but du Mondial inscrit par les Turcs jeudi soir, c’est un nouveau record qui vient effacer celui de 2022 (172), calculé sur l’ensemble de l’édition précédente. Une augmentation significative, évidemment explicable par le nombre de matchs bien plus important que lors du dernier tournoi. Un total de 104 matchs va être disputé sur l’intégralité du tournoi, 40 de plus qu’au Qatar, par exemple.
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