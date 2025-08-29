 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nick Woltemade en route pour Newcastle ?
information fournie par So Foot 29/08/2025 à 11:48

Nick Woltemade en route pour Newcastle ?

Nick Woltemade en route pour Newcastle ?

Un Allemand sur les terres de la Brown Ale.

Courtisé par plusieurs cadors du football européen pendant ce mercato, la révélation de l’Euro espoir Nick Woltemade devrait filer à Newcastle . Ce jeudi, son club du VfB Stuttgart a publié un communiqué pour annoncer le possible départ de son joyau. « Peu avant la clôture du mercato estival, nous avons reçu une offre d’un club européen pour le transfert immédiat de Nick Woltemade. Les termes de cette offre ont incité les dirigeants à libérer Woltemade de l’entraînement afin de discuter d’un éventuel transfert. Une décision est attendue avant vendredi soir. »

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Xavi Simons s'envole vers la Premier League
    Xavi Simons s'envole vers la Premier League
    information fournie par So Foot 29.08.2025 11:54 

    En voiture Simons. Si l’on s’attendait à ce que Xavi Simons atterrisse à Londres avant la fin du mercato, on avait encore des doutes quant à sa destination finale. Pisté de longue date par Chelsea, puis plus récemment par Tottenham, le numéro 10 du RB Leipzig a ... Lire la suite

  • On connaît les pays candidats à l’organisation de l’Euro féminin 2029
    On connaît les pays candidats à l’organisation de l’Euro féminin 2029
    information fournie par So Foot 29.08.2025 11:44 

    C’est déjà demain. L’UEFA a officialisé les quatre nations qui se portent candidates pour accueillir le prochain championnat d’Europe féminin , prévu en 2029. Le duo Danemark-Suède est sorti du bois et sera en concurrence avec les projets de l’Allemagne , de la ... Lire la suite

  • Un autre gros nom des bancs de touche ne passera pas la semaine en Turquie
    Un autre gros nom des bancs de touche ne passera pas la semaine en Turquie
    information fournie par So Foot 29.08.2025 11:19 

    En Turquie, les têtes d’entraîneurs tombent comme des feuilles mortes. Huit mois et 29 matchs après son arrivée sur le banc stambouliote, Ole Gunnar Solskjær a été renvoyé ce jeudi par Beşiktaş . Le club n’aura attendu que quelques heures après l’élimination de ... Lire la suite

  • José Mourinho et le Fenerbahçe, c’est fini
    José Mourinho et le Fenerbahçe, c’est fini
    information fournie par So Foot 29.08.2025 10:54 

    The Special Out. Coup de tonnerre à Istanbul : Fenerbahçe s’est séparé ce vendredi de son entraîneur José Mourinho . Dans son communiqué, le club turc a sobrement remercié le tacticien portugais « pour son engagement » et lui a souhaité « une belle réussite dans ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank