Nick Woltemade en route pour Newcastle ?

Un Allemand sur les terres de la Brown Ale.

Courtisé par plusieurs cadors du football européen pendant ce mercato, la révélation de l’Euro espoir Nick Woltemade devrait filer à Newcastle . Ce jeudi, son club du VfB Stuttgart a publié un communiqué pour annoncer le possible départ de son joyau. « Peu avant la clôture du mercato estival, nous avons reçu une offre d’un club européen pour le transfert immédiat de Nick Woltemade. Les termes de cette offre ont incité les dirigeants à libérer Woltemade de l’entraînement afin de discuter d’un éventuel transfert. Une décision est attendue avant vendredi soir. » …

MBC pour SOFOOT.com