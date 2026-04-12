Nice stoppe (un peu) l'hémorragie
Nice 1-1 Le Havre
Buts : Abdi (59 e ) pour Nice // Samatta (41 e ) pour Le Havre
Un moindre mal, mais pas vraiment rassurant non plus… Restant sur deux revers consécutifs et sur une seule victoire en neuf rencontres de Ligue 1, Nice a réussi à ne pas perdre contre Le Havre lors de la 29 e journée de Ligue 1. Heureusement pour les Aiglons, puisqu’Auxerre (le premier relégable et barragiste, qui a concédé le nul contre Nantes) ne compte que quatre unités de retard. Sauf que s’ils ont su réagir, les locaux n’ont pas sorti une superbe performance……
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