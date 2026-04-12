Lille s'éclate et éjecte Marseille du podium
Toulouse 0-4 Lille
Buts : Meunier (23 e ), Perraud (50 e ), Fernandez-Pardo (55 e ), Giroud (89 e , SP)
La différence entre une équipe qui vise encore les premières places et une autre qui n’a plus rien à jouer ? En tout cas, Lille a complètement dominé Toulouse sur son propre terrain à l’occasion de la 29 e journée de Ligue 1. Largement inférieur dans tous les secteurs de jeu, le TFC s’est fait rouler dessus et reste donc englué dans le ventre mou du classement. De son côté, le Losc fait la bonne affaire et reprend sa place sur le podium au détriment de l’Olympique de Marseille (malgré la victoire des Phocéens devant Metz, ce vendredi).…
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