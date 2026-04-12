Manchester City humilie Chelsea en 18 minutes

Chelsea 0-3 Manchester City

Buts : O’Reilly (50 e ), Guéhi (57 e ) et Doku (68 e )

Une accélération, et… trois buts, en un peu plus d’un quart d’heure. À l’occasion de la 32 e journée de Premier League, Manchester City n’a eu besoin que de 18 minutes pour ridiculiser Chelsea sur son terrain. Tout s’est déroulée de la 50 e à la 68 e minute, laps de temps durant lequel les Bues ont pris la foudre : Nico O’Reilly a profité d’un centre signé Rayan Cherki pour ouvrir le score de la tête, Marc Guéhi a exploit un superbe extérieur du Français pour breaker et Jérémy Doku a enfoncé le clou suite à une erreur de Moises Caicedo.…

FC pour SOFOOT.com