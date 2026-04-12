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Face à Lorient, Paulo Fonseca préfère Rachid Ghezzal à Endrick
information fournie par So Foot 12/04/2026 à 19:33

Face à Lorient, Paulo Fonseca préfère Rachid Ghezzal à Endrick

Face à Lorient, Paulo Fonseca préfère Rachid Ghezzal à Endrick

Florentino Pérez n’avait sans doute pas prévu cela en prêtant Endrick à l’OL.

Quelques jours après avoir tapé sur les doigts d’Endrick en conférence de presse, Paulo Fonseca a joint les paroles aux actes, ce dimanche soir, et choisi de laisser sa pépite brésilienne sur le banc lors de la réception de Lorient au Groupama Stadium. Petite surprise, c’est donc Rachid Ghezzal qui démarrera sur le côté droit de l’attaque lyonnaise, alors que l’effectif rhodanien est toujours largement amoindri par les blessures. En défense, le jeune Steeve Kango (19 ans) connaîtra sa première titularisation, alors qu’Ainsley Maitland-Niles est aligné au milieu de terrain.…

AL pour SOFOOT.com

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