information fournie par So Foot • 20/12/2024 à 23:54

Nice se rend à Corte pour jouer contre 3 joueurs d'une même famille

Menozzi, c’est oui.

Ils fument des clopes pendant les mi-temps et joueront contre Evann Guessand. L’US Corte s’apprête à affronter Nice en 32 es de finale de Coupe de France, et comme toute équipe amateure, elle a des joueurs cuisiniers, employés, étudiants… Et une fratrie incroyable.…

UL pour SOFOOT.com