Nice se fait croquer par Fenerbahçe

Foudroyé d'entrée de jeu par le Fenerbahçe et son intenable Aktürkoğlu, Nice a encore chuté en Ligue Europa ce jeudi soir (2-1). Comme face à la Roma, les Aiglons, relancés dans la rencontre avant la mi-temps par un penalty de Kevin Carlos, pourront nourrir des regrets.

Fenerbahçe 2-1 Nice

Buts : Aktürkoğlu (2ᵉ, 25ᵉ) pour les Stambouliotes // Carlos (s.p., 36ᵉ) pour les Aiglons

Comme lors de leur défaite inaugurale la semaine dernière face à la Roma, Nice est tombé sur la pelouse de Fenerbahçe ce jeudi soir (2-1). Si le début de rencontre a été cauchemardesque, les Aiglons peuvent regretter de n’avoir pas été assez incisifs pour renverser la situation. Avec ce revers, les hommes de Franck Haise enchaînent un douzième match sans victoire en Ligue Europa (4 nuls, 8 défaites).…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com