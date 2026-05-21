Nice-Saint-Étienne, la mauvaise cerise sur le gâteau de la LFP

Après une saison marquée par une incapacité chronique à anticiper et gérer l'organisation de ses compétitions, la LFP s'est offert un dernier couac pour finir la campagne. Reportés pour cause de finale de Coupe de France, les barrages entre Nice et Saint-Étienne pourraient ainsi se jouer sans les mondialistes des deux clubs.

La saison de Ligue 1 enfin arrivée à son terme (avec 24 heures de retard sur l’horaire initialement prévu), la Ligue de football professionnel (LFP) n’en a pourtant pas terminé avec les galères. Une triste habitude depuis le début de saison pour une instance visiblement incapable de la moindre anticipation, clairement pas douée en calendriers. Y’a pas écrit La Poste, on l’aura bien compris ces derniers mois. Dernière bourde en date : le report des barrages aux 26 et 29 mai, soit au-delà de la deadline fixée par la FIFA pour libérer les Mondialistes (25 mai). Prête à se monter clémente à coups de dérogations pour les finales européennes (Ligue Conférence et Ligue des champions, en l’occurrence), l’instance internationale l’est étonnamment beaucoup moins pour un rendez-vous qui n’a rien de prestigieux à ses yeux.

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Par Tom Binet pour SOFOOT.com