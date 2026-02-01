 Aller au contenu principal
Nice revient de nulle part contre Brest, Angers enfonce Metz
information fournie par So Foot 01/02/2026 à 19:14

Nice revient de nulle part contre Brest, Angers enfonce Metz

Nice revient de nulle part contre Brest, Angers enfonce Metz

Les Aiglons ont encore des ailes.

S’il n’est pas totalement guéri, Nice va mieux. Dans une Allianz Riviera tristement vide une nouvelle fois, les Aiglons ont pourtant connu une entame très compliquée face à Brest (2-2) . Si le penalty accordé par Stéphanie Frappart pour une main de Dante peut paraître très sévère, il permet à Romain Del Castillo de rapidement donner l’avantage aux visiteurs. Une avance confortée dans la foulée par Kamory Doumbia, bien servi dans la surface après une action de Rémy Labeau Lascary. Pas de quoi faire abdiquer Nice, qui réduit même l’écart grâce à Ali Abdi de la tête sur coup-franc à l’heure de jeu… avant d’être sauvé par son nouveau buteur providentiel, Elye Wahi. Vers une fin de saison sans grand enjeu pour ces deux équipes ?…

TB pour SOFOOT.com

