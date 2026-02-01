Avec un bijou de Zieliński, l’Inter domine la Cremonese et s’envole en tête de la Serie A

Cremonese 0-2 Inter

Buts : L. Martínez (16 e ) et Zieliński (31 e )

Cette fois, c’est plié ? L’Inter Milan prend ses aises en tête de la Serie A . Pas vraiment inquiétés sur la pelouse de la Cremonese (0-2), les Milanais tracent leur route et comptent provisoirement huit points d’avance sur leur grand rival du Milan. Une rencontre bien vite débloquée par le buteur maison Lautaro Martínez, venu couper un corner d’une tête gagnante (0-1, 16 e ) . Un but pour prendre l’avantage, et un bijou pour plier l’affaire. C’est signé Piotr Zieliński, qui envoie un missile de loin (0-2, 31 e ) .…

TB pour SOFOOT.com