Les recrues portent et plombent Manchester City

Tottenham 2-2 Manchester City

Buts : Guéhi CSC (53 e ) et Solanke (70 e ) pour Tottenham // Cherki (11 e ) et Semenyo (44 e ) pour Manchester City

Pour une fois que ce n’est pas Erling Haaland qui débloque la situation… En déplacement sur la pelouse de Tottenham à l’occasion de la 24 e journée de Premier League, Manchester City a cru s’imposer tranquillement grâce à ses recrues… Mais alors qu’ils étaient en très bonne position pour empocher les trois points, les Sky Blues ont fait preuve d’une naïveté et d’une légèreté confondantes. Résultat : la bande de Pep Guardiola a laissé filer la victoire, tout simplement. Pourtant, le renfort estival Rayan Cherki (servi par… Haaland) a d’abord ouvert le score très rapidement en contre-attaque avant même le quart d’heure de jeu.…

FC pour SOFOOT.com