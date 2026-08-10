Nice prête un de ses attaquants à Cagliari
L’air de la Sardaigne ne peut que lui faire du bien. Arrivé à Nice la saison dernière, Kevin Carlos doit déjà refaire ses valises. L’avant-centre espagnol de 25 ans n’est jamais parvenu à s’imposer au Gym, où il est resté muet lors de ses 23 apparitions en Ligue 1 . Tout de même auteur de deux pions en Ligue Europa, l’ancien buteur du FC Bâle est prêté une saison à Cagliari (Serie A), assortie d’ une option d’achat .
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