Nice prend l'OM dans ses serres

Après six victoires consécutives à l'extérieur, l'OM a chuté sur la pelouse de Nice (2-0). Un résultat logique qui resserre les positions dans la course au podium : le Gym grimpe à la quatrième place et ne compte plus que quatre points de retard sur les Marseillais.

Nice 2-0 Marseille

Buts : Guessand (7 e ), Cho (51 e )

Le faux suspense n’aura même pas duré 24 heures. Le nul du PSG contre Reims avait ouvert une toute petite brèche dans la course au titre de champion de France samedi. L’OM a cependant éteint les espoirs des optimistes les plus extrêmes en se cassant les dents sur son voisin niçois (2-0). Les hommes de Roberto De Zerbi, pourtant si souvent brillants à l’extérieur, n’ont pas su briser le cadenas de l’Allianz Arena, où le Gym est toujours invaincu en championnat (six victoires, trois nuls). Pire, ils ont été dominés dans l’intensité et l’engagement par des Aiglons déterminés à redorer leur blason.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com