Nice, merci pour rien

Défait pour la cinquième fois en sept apparitions de Ligue Europa et éliminé avant même la dernière journée, l'OGC Nice réalise une campagne de C3 épouvantable, pour ne pas dire honteuse.

S’il vacille en coulisse, le football français se montre fringant sur la scène continentale, et les évènements de cette semaine l’ont encore attesté. Vainqueur à Louis-II contre Aston Villa (1-0) en Ligue des champions, l’AS Monaco a sécurisé sa place au tour suivant, au moins en barrages. Même chose pour le LOSC et le Stade brestois, malgré leurs défaites respectives à Liverpool (2-1) et contre le Shakhtar (2-0). Longtemps dans la panade au classement de cette C1, le PSG a marqué les esprits, à domicile, avec sa victoire par ippon sur Manchester City (4-2), signant un deuxième succès de rang pour se replacer au-dessus de la ligne de flottaison (22 e ). Et en Ligue Europa, l’OL est revenu de Şükrü-Saracoğlu avec un bon point (0-0), se nichant à la cinquième place du tableau, avec un dernier match à bien négocier contre Ludogorets pour directement bondir jusqu’aux huitièmes. Au milieu de tout ça, on oublierait presque qu’une sixième formation de l’Hexagone est encore présente en coupe d’Europe, quasiment dans l’anonymat. Il faut dire que l’OGC Nice, lancé dans cette C3 lui aussi, n’a pas vraiment fait en sorte qu’on s’intéresse à son aventure, depuis septembre.

Moins de points que Lens au coefficient UEFA

Claqué pour la cinquième fois en sept rencontres, jeudi en Suède contre l’IF Elfsborg (1-0), incapable d’accrocher le moindre succès, le Gym, 35 e sur 36, est d’ores et déjà hors course et ne verra pas plus loin que son ultime rencontre de poule, dans une semaine à la maison contre les Norvégiens du FK Bodø/Glimt. La Lazio (4-1), Ferencváros (1-0), les Rangers (1-4) et l’Union saint-gilloise (2-1) lui sont passés dessus, et ses deux minuscules points grattés à domicile contre la Real Sociedad (1-1) et Twente (2-2) ne pèsent pas grand-chose, dans ce calendrier qui paraissait pourtant abordable. Une statistique illustre le malaise : le RC Lens, sorti de Ligue Conférence dès son entrée en lice et sa double opposition contre le Panathinaïkós en barrage (victoire 2-1 à Bollaert, défaite 2-0 en Grèce), a amassé plus de points que les Aiglons, cette saison au coefficient UEFA (2500 contre 2000).…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com