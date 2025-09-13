Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Nice maîtrise Nantes à domicile
information fournie par So Foot•13/09/2025 à 19:00
Nice maîtrise Nantes à domicile
Nice 1-0 Nantes
But : Boga (56
e
) pour le Gym
Un exploit de Jérémie Boga, parti de la ligne médiane pour contourner Chidozie Awaziem et ajuster Anthony Lopes avant l’heure de jeu (56
e
), a suffi à l’OGC Nice pour disposer de Nantes, ce samedi
(1-0)
.…
