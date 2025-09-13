 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nice maîtrise Nantes à domicile
information fournie par So Foot 13/09/2025 à 19:00

Nice maîtrise Nantes à domicile

Nice maîtrise Nantes à domicile

Nice 1-0 Nantes

But : Boga (56 e ) pour le Gym

Un exploit de Jérémie Boga, parti de la ligne médiane pour contourner Chidozie Awaziem et ajuster Anthony Lopes avant l’heure de jeu (56 e ), a suffi à l’OGC Nice pour disposer de Nantes, ce samedi (1-0) .…

JB pour SOFOOT.com

