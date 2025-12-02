Nice : la baie des Anges face à ses démons

Direction pointée du doigt, déliquescence sportive, et maintenant joueurs pris à partie par les supporters : depuis quelques semaines, l'OGC Nice vit une véritable descente aux enfers. Mais où va-t-elle s'arrêter ?

Des joueurs frappés, ou a minima secoués selon les sources, insultés et tancés par plusieurs centaines de supporters. Une scène lunaire assez rare dans le football hexagonal traversée par l’OGC Nice dimanche soir, au retour d’une piteuse défaite à Lorient. Le climax d’un mois de novembre catastrophique pour les Aiglons, entre six défaites consécutives toutes compétitions confondues depuis le 29 octobre, un entraîneur qui propose de quitter le club pour créer un électrochoc et des joueurs qui ne mettent plus un pied devant l’autre. Ce qui était depuis l’an dernier déjà une mauvais blague européenne est devenu une mauvaise blague tout court.

Un dimanche noir

Les tensions couvaient depuis plusieurs semaines, elles ont donc explosé dimanche soir de manière rare. Des joueurs pris à partie physiquement par leurs propres supporters, cela n’arrive heureusement pas tous les jours en Ligue 1. Certains se seront forcément remémorés l’invasion de la Commanderie à Marseille en 2021, lorsqu’Álvaro González, venu à la rencontre des supporters avec André Villas-Boas et Steve Mandanda, avait notamment reçu un projectile. Ou bien des cas isolés, comme l’agression de Dylan Batubinsika alors qu’il défendait les couleurs de Saint-Étienne.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com