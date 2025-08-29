 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté

Nice hérite de la Roma, de Porto et d'un déplacement à Fenerbahçe
information fournie par So Foot 29/08/2025 à 13:49

Nice hérite de la Roma, de Porto et d'un déplacement à Fenerbahçe

Nice hérite de la Roma, de Porto et d'un déplacement à Fenerbahçe

Les Aiglons vont-ils enfin survoler l’Europe cette saison ?

Piteusement éliminé des barrages de la Ligue des champions contre le Benfica au début de la saison, l’OGC Nice se retrouve en Ligue Europa pour la deuxième saison consécutive. Suite au tirage au sort de ce vendredi, le Gym connaît ses adversaires. À l’Allianz Riviera, les hommes de Franck Haise affronteront les habitués des compétitions européennes, Braga . Nice hérite d’un autre club portugais avec le FC Porto pour des retrouvailles avec son ancien entraîneur entre 2023 et 2024 Francesco Farioli, aujourd’hui coach des Dragões .…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
