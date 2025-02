Nice bat Le Havre, Angers enfonce Reims

Retour sur le podium, pour Nice !

Malgré l’énorme victoire de Monaco sur Nantes, les Aiglons ont récupéré leur troisième place au classement en s’imposant sur la pelouse du Havre. Les visiteurs ont fait la différence en vingt minutes, grâce à Gaëtan Laborde et Étienne Youté Kinkoué : le premier a d’abord ouvert le score au quart d’heure de jeu en profitant du bon boulot de l’excellent Evann Guessand et d’une belle inspiration de Baptiste Santamaria, puis le deuxième a fait le break une poignée de secondes plus tard en marquant contre son camp d’un tacle désespéré. Yassine Kechta a ensuite relancé le suspense, mais Ahmed Hassan n’a pas réussi à égaliser en faveur de l’avant-dernier de Ligue 1 alors que Guessand a vu son but être annulé. Enfin, tandis que Melvin Bard s’est fait expulser, Sofiane Diop a enfoncé le clou.…

FC pour SOFOOT.com