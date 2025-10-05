Niakhaté « K-O debout » après la défaite de l’OL contre Toulouse

Fait un peu froid à Lyon ce dimanche, non ?

Tombé de haut comme l’ensemble de ses coéquipiers dans les dernières minutes face à Toulouse, Moussa Niakhaté n’a pas caché que le coup était rude . « Je suis un peu K.-O. debout, je ne vais pas vous mentir, j’ai encore un peu de mal à comprendre ce qu’il s’est passé sur la fin de match , a-t-il reconnu dans la foulée au micro de Ligue 1+. Notre performance est belle mais la deuxième mi-temps, on va en parler entre nous, à chaud je ne suis pas satisfait. On a été un peu suffisants et on a été punis. » …

TB pour SOFOOT.com