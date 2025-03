Ngal’ayel Mukau jouait pieds nus pour être plus fort

Devenir professionnel, ça coûte un pied.

Ngal’ayel Mukau s’est confié auprès de son club sur son début de carrière professionnelle et son parcours pour en arriver là. Le Belge a signé au LOSC l’été dernier avec à peine plus d’une saison professionnelle dans les cannes. Mais son adaptation express a mis tout le monde d’accord chez les Dogues. Le jeune Lillois a tout simplement marqué ses deux premiers buts en carrière professionnelle en Ligue des champions. Il avait offert la victoire à son équipe contre Bologne plus tôt dans la saison. Son talent vient en partie de sa formation, et les méthodologies qu’il a suivies peuvent paraître plus que surprenantes. …

RA pour SOFOOT.com