La tempête Austen s'éloigne de la France, 242.000 foyers sans électricité

Des promeneurs pris dans les bourrasques de la tempête Austen sur le front de mer à Granville, dans la Manche, le 23 octobre 2026 ( AFP / Guillaume SALIGOT )

Plus de 240.000 foyers sont encore touchés par des coupures d'électricité après le passage de la tempête Austen qui a traversé l'ouest et le nord de la France vendredi et qui poursuit actuellement sa route vers le Benelux et l'Allemagne, occasionnant d'importantes perturbations de transports.

A 18H00 vendredi, 242.000 foyers étaient toujours privés d'électricité en Normandie (82.100), en Bretagne (65.800), dans les Hauts-de-France (32.100), dans les Pays de la Loire (28.200) et dans le Centre-Val de Loire (7.800), selon le dernier bilan d'Enedis.

A 20H00, la vigilance orange pour vent a été levée pour l'ensemble des départements concernés -- la région des Hauts-de-France ainsi que le littoral des Côtes d'Armor à la Seine-Maritime --, selon le dernier bulletin Météo-France. La tempête Austen "s'est évacuée sur le Benelux et l'Allemagne", a expliqué l'organisme de prévision.

Plusieurs blessés légers ont été pris en charge par les services de secours depuis le début d'Austen, la première tempête automnale de l'année qui a débuté dans la nuit de jeudi à vendredi.

Un homme est décédé d'un arrêt cardio-respiratoire vendredi dans la Manche après le passage de la tempête, "conséquence indirecte", alors qu'il sciait un tronc d'arbre tombé dans sa cour, a annoncé la préfecture.

Les vents violents ont causé des dégâts matériels et des chutes d'arbres, perturbant le trafic routier, aérien et ferroviaire.

Le trafic aérien est perturbé dans les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Nantes avec des "retards" et des "annulations de vols" jusqu'en fin de journée, a alerté le ministre des Transports Philippe Tabarot sur X.

Dans les Hauts-de-France, la circulation des trains régionaux est interrompue jusqu'en fin de journée, a annoncé le compte X des TER Hauts-de-France.

A la gare de Lille Flandres, vers 18H00, de nombreux travailleurs tentaient de trouver un taxi ou d'organiser un covoiturage de dernière minute, a constaté un journaliste de l'AFP. Éric, 36 ans, vendeur à Lille, attendait patiemment que son ami, lui-même "bloqué sur l'autoroute à cause de la chute d'un arbre", vienne le chercher en voiture pour le ramener chez lui, à Valenciennes.

Des pluies soutenues sont attendues sur les bassins de l'ouest du Pas-de-Calais, "déjà fragilisé par les pluies des jours précédents", relève par ailleurs l'organisme de prévision, qui n'exclut pas "une aggravation du niveau de vigilance pluie-inondation" dans ce département.

Dans le Nord, trois personnes, dont un sapeur-pompier, ont été légèrement blessées, selon la préfecture.

La Belgique et l'Angleterre touchées

En Belgique, les intempéries ont provoqué des chutes d'arbres qui ont blessé quatre personnes à Bruxelles et ont provoqué des perturbations sur plusieurs axes ferroviaires et autoroutes.

La tempête Austen a également balayé le sud de l'Angleterre, avec des rafales enregistrées à plus de 120 km/h, dans les îles Scilly, au large des Cornouailles. A 17H00 locales (16H00 GMT), 15.000 foyers étaient sans électricité, selon l'opérateur du réseau de distribution d'électricité dans le sud-ouest de l'Angleterre, National Grid.

A Brighton, une partie de l'ossature de l'ancienne jetée ouest de la ville balnéaire, inutilisée depuis un incendie en 2003, s'est effondrée vendredi, selon des vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

A la pointe du Finistère, où Austen a commencé jeudi soir, des rafales de vent jusqu'à 160 km/h et une houle de sept mètres ont été enregistrées localement dans la nuit.

A Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, où se prépare la Route du Rhum, "aucun dégât majeur, ni sur les bateaux ni sur les structures du village", n'a été relevé, selon les organisateurs.

La circulation ferroviaire est toujours fortement perturbée sur les lignes normandes et bretonnes.

Les lignes franciliennes de RER et trains régionaux D, E, H, J, L, N, P, R, U et V sont suspendues sur tout ou partie de leur trajet depuis 10H00, ainsi que le câble C1 dans le Val-de-Marne.

Les vents violents ont aussi provoqué la fermeture à la circulation de plusieurs ponts ce matin, comme celui de Saint-Nazaire ou de Cheviré à Nantes.

Les liaisons entre France et Angleterre sont perturbées, avec notamment l'annulation par la compagnie de ferries danoise DFDS de ses traversées entre Douvres et Calais jusqu'à samedi matin.