information fournie par So Foot • 16/01/2025 à 09:34

Neymar pourrait découvrir Chicago

Avec le numéro 23 ça aurait peut-être de la gueule.

En fin de contrat l’été prochain à Al-Hilal en Arabie saoudite, Neymar devrait quitter le Golfe à l’amiable et même plus tôt que prévu . D’après L’Équipe , Al-Hilal pourrait en effet indemniser le Brésilien – actuellement blessé aux ischios-jambiers – afin de le laisser partir en ce mois de janvier, soit cinq mois avant le terme de son contrat. Et parmi les prétendants, si le nom de l’Inter Miami revient sans cesse, celui du Chicago Fire, toujours en Major League Soccer, est devenu une réelle possibilité . Ambitieuse, la franchise de l’Illinois souhaiterait s’inspirer du projet Miami (ou Los Angeles Galaxy avec David Beckham puis Zlatan Ibrahimović) en enrôlant une tête d’affiche.…

AB pour SOFOOT.com