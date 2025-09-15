Neymar : « Le synthétique, c’est de la merde ! »
Pour info : il parle des pelouses synthétiques, rien d’autre.
Ça devient presque une rengaine, mais Neymar a bien failli sortir sur blessure après seulement 36 secondes de jeu. Ce dimanche, face à l’Atlético Mineiro (1-1), le Brésilien s’est tordu la cheville gauche tout seul dès la première minute . Blessé à plusieurs reprises aux chevilles au cours de sa carrière, l’ancien Parisien a heureusement pu poursuivre la rencontre et est finalement sorti à la 81ᵉ minute.…
SF pour SOFOOT.com
