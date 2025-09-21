 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Neymar a-t-il joué son dernier match avec Santos ?
information fournie par So Foot 21/09/2025 à 10:59

Neymar a-t-il joué son dernier match avec Santos ?

Neymar a-t-il joué son dernier match avec Santos ?

Neymar et les blessures acte 198.

Comme cela est arrivé des dizaines de fois ces dernières années, Neymar s’est blessé. Et visiblement d’après le site brésilien Diario do Peixe, cette blessure n’a rien d’anodin puisqu’il s’agit d’une lésion de niveau 2 du muscle fémoral de la cuisse droite et pourrait nécessiter une absence de trois mois.…

SO pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un nouveau joueur forfait pour le PSG
    Un nouveau joueur forfait pour le PSG
    information fournie par So Foot 21.09.2025 11:16 

    À la fin il n’en restera qu’un. Depuis plusieurs jours, le Paris Saint-Germain sait qu’il se déplacera à Marseille pour le Classique sans Ousmane Dembélé et Désiré Doué. En revanche, les Parisiens ne savaient pas qu’ils allaient perdre João Neves cette semaine ... Lire la suite

  • Nouveau doublé pour Lionel Messi
    Nouveau doublé pour Lionel Messi
    information fournie par So Foot 21.09.2025 10:47 

    La réponse de la chèvre à la chèvre. Quelques heures après le doublé de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr contre Al-Riyadh (5-1), Lionel Messi s’est, lui aussi, montré en évidence en MLS. Comme son meilleur ennemi portugais, l’Argentin s’est offert un doublé (et ... Lire la suite

  • Kondogbia forfait pour le Classique, Barcola incertains
    Kondogbia forfait pour le Classique, Barcola incertains
    information fournie par So Foot 21.09.2025 00:14 

    Et ça continue encore et encore. Alors que l’infirmerie parisienne est déjà bien remplie avec ce nouveau Classique, avec Bradley Barcola qui pourrait se rajouter en last minute aux offensifs déjà blessés pour ce match , c’est au tour de Marseille de remplir la ... Lire la suite

  • L'OM retourne à Rome
    L'OM retourne à Rome
    information fournie par So Foot 20.09.2025 23:37 

    On prend les mêmes et on recommence. La nouvelle est tombée comme un couperet ce samedi après-midi : après le Classique prévu ce dimanche face au PSG, les joueurs olympiens et le staff réitérera l’expérience du « ritiro » à Rome comme la saison dernière.… LB pour ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank