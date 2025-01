Neymar à Santos : retour vers le futur

Annoncé très prochainement du côté de Santos, Neymar pourra-t-il se refaire une virginité du côté de son club formateur ? Le doute est permis tant sa carrière (sportive) semble déjà derrière lui depuis longtemps.

À force de jouer avec le destin, Neymar a fini par voir celui-ci se retourner contre lui. Qui plus est en lui faisant sa célébration-signature : une grimace enfantine à base de tirage de langue. On est fin janvier 2025, le Brésilien s’apprête à fêter ses 33 ans et pour quiconque suivrait le foot d’un demi-œil ces derniers temps, on pourrait presque croire que sa carrière était terminée, et pas au sens figuré. Pourtant, Neymar Junior est toujours un joueur salarié d’Al-Hilal, avec qui il a, depuis août 2024, disputé la bagatelle de sept matchs (pour un but et trois assists). Mais pour combien de temps encore ? « Neymar ne peut plus évoluer au niveau auquel nous sommes habitués. Les choses sont devenues difficiles pour lui, malheureusement », tranchait récemment son entraîneur Jorge Jesus en conférence de presse, avant de planter le dernier clou dans le cercueil en affirmant que l’intéressé « ne sera pas inscrit dans l’équipe pour le championnat ». Coup dur pour celui qui, lors de sa tournée médiatique de décembre dernier, affirmait à la CNN que « le niveau du championnat saoudien est meilleur que celui de la Ligue 1 ». Ce qui reviendrait à dire qu’il n’aurait donc même plus le niveau pour assurer contre Auxerre et Le Havre après avoir quitté le PSG contre 90 millions d’euros et un énorme sentiment d’inachevé.

Cependant, à force de s’afficher en supporter numéro 1 de Jésus (pas Jorge, Christ), Neymar semble avoir encore un peu de veine en rab. Une porte de sortie lui semble promise, non pas en MLS, du côté de Chicago, mais à Santos, chez lui, là où tout a commencé en 2009 et où il a remporté, pêle-mêle, le titre de footballeur brésilien de l’année, celui de joueur de la saison 2010-2011, la Coupe du Brésil, la Copa Libertadores, la Recopa Sudamericana et trois championnats de à São Paulo. Tout ça à l’époque où il était effectivement le crack qu’il pensait être.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com