Neymar a rejoué avec Santos
Le retour de l’enfant prodige.
Blessé depuis le mois de septembre, Neymar a fait son retour à la compétition avec Santos , dans la nuit de samedi à dimanche. Entré en jeu, le Brésilien a disputé une grosse vingtaine de minutes, sans pouvoir faire gagner son équipe, tenue en échec par Fortaleza (1-1). L’ancien parisien a notamment tenté une feinte sur coup-franc en interrompant sa course d’élan pour faire sauter le mur, avant de voir le gardien détourner sa tentative.…
TB pour SOFOOT.com
