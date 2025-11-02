 Aller au contenu principal
Neymar a rejoué avec Santos
02/11/2025

Neymar a rejoué avec Santos

Neymar a rejoué avec Santos

Le retour de l’enfant prodige.

Blessé depuis le mois de septembre, Neymar a fait son retour à la compétition avec Santos , dans la nuit de samedi à dimanche. Entré en jeu, le Brésilien a disputé une grosse vingtaine de minutes, sans pouvoir faire gagner son équipe, tenue en échec par Fortaleza (1-1). L’ancien parisien a notamment tenté une feinte sur coup-franc en interrompant sa course d’élan pour faire sauter le mur, avant de voir le gardien détourner sa tentative.…

TB pour SOFOOT.com

Sport
