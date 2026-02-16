Neymar a fait son retour avec Santos

Tiens d’habitude, il disparaissait au mois de février… Ce dimanche, Neymar a fait son grand retour sur les terrains verts . Alors que Santos menait déjà 3-0 à la mi-temps contre Velo Clube en championnat de São Paulo, l’entraîneur Juan Pablo Vojvoda en a profité pour relancer le Ney. L’attaquant de 34 ans n’avait plus joué depuis décembre et son opération au genou gauche.

Après 45 minutes durant lesquelles Neymar a fait lever les supporters de l’Estádio Urbano Caldeira, Santos s’est finalement imposé 6-0. Le génie brésilien finit le match avec une passe décisive pour Gabriel Barbosa . Tout sourire, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain semblait ravi de retrouver les terrains. Un retour primordial puisque le joueur a un seul objectif en tête : la Coupe du monde 2026 .…

EA pour SOFOOT.com