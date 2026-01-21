Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Newcastle s'invite dans le top 8, l'Athletic Club croit plus que jamais aux barrages
information fournie par So Foot•21/01/2026 à 23:02
Newcastle s'invite dans le top 8, l'Athletic Club croit plus que jamais aux barrages
Plus d’infos à venir sur sofoot.com…
Juventus 2-0 Benfica
Buts : K.Thuram (55
e
) et McKennie (64
e
) pour la Juve
…
Timoré parfois et trop inoffensif tout au long du match, l'OM n'a pas trouvé de solution mercredi contre Liverpool, qui s'est très logiquement imposé 3-0 au Stade Vélodrome, obligeant Marseille à aller chercher sa qualification pour les barrages de la Ligue des ...
Lire la suite
Slavia Prague 2-4 FC Barcelone Buts : Kusej (10 e ) et Lewandowski (CSC, 44 e ) pour les Červenobílí // Fermín (34 e et 42 e ), Olmo (63 e ) et Lewandowski (71 e ) pour le Barça Les trois points ou Pedri. Ce dilemme est certainement dans toutes les têtes barcelonaises ...
Lire la suite
Cette nouvelle mode des annonces de transfert en avant-match, il faudra en parler. Et Medhi Benatia ne s’est pas gêné pour utiliser la trend du moment. Ce mercredi, avant le match contre Liverpool, le directeur sportif de l’OM a annoncé au micro de Canal+ les arrivées ...
Lire la suite
Après une semaine royale, l'OM est redescendu de son nuage contre Liverpool (0-3). Renvoyés à leurs études par le champion d'Angleterre, les Marseillais devront encore ferrailler mercredi prochain pour espérer voir les barrages. Marseille 0-3 Liverpool Buts : Szoboszlai ...
Lire la suite
