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Aaron Ramsey a cru ne jamais remarcher
information fournie par So Foot 06/08/2026 à 11:34
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Aaron Ramsey a cru ne jamais remarcher

Aaron Ramsey a cru ne jamais remarcher

Aaron Ramsey a encore faim. Celui qui a mis un point final à sa carrière de joueur en avril dernier, avant de débuter celle d’entraîneur à Oxford United en League One, s’est confié auprès de The Telegraph pour revenir sur les moments forts de sa vie de footballeur et les défis du Ramsey coach.

L’école Wenger s’agrandit

Et parmi les moments forts, il y en a un que le Gallois aurait bien aimé ne jamais vivre , sa double fracture tibia-péroné contre Stoke City en 2010. 16 ans plus tard, et plus de 500 matchs en pros au compteur, la jambe s’est bien remise, à tel point que Ramsey s’est fixé l’objectif de passer sous les 3h au marathon, une marque atteinte dès la deuxième tentative , à Stockholm en mai dernier, après une première tentative à Londres le mois précédent.…

JF pour SOFOOT.com

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