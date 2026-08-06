Aaron Ramsey a cru ne jamais remarcher

Aaron Ramsey a encore faim. Celui qui a mis un point final à sa carrière de joueur en avril dernier, avant de débuter celle d’entraîneur à Oxford United en League One, s’est confié auprès de The Telegraph pour revenir sur les moments forts de sa vie de footballeur et les défis du Ramsey coach.

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Et parmi les moments forts, il y en a un que le Gallois aurait bien aimé ne jamais vivre , sa double fracture tibia-péroné contre Stoke City en 2010. 16 ans plus tard, et plus de 500 matchs en pros au compteur, la jambe s’est bien remise, à tel point que Ramsey s’est fixé l’objectif de passer sous les 3h au marathon, une marque atteinte dès la deuxième tentative , à Stockholm en mai dernier, après une première tentative à Londres le mois précédent.…

JF pour SOFOOT.com