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Un autre allié d'Infantino retourne sa veste
information fournie par So Foot 06/08/2026 à 11:13
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Un autre allié d'Infantino retourne sa veste

Un autre allié d'Infantino retourne sa veste

Les langues de bois se délient. Mark Carney, premier ministre du Canada et régulièrement apparu aux côtés de Gianni Infantino lors de certains matchs à la dernière Coupe du monde, tourne le dos au président de la FIFA . Devant la presse canadienne, Carney a confié : « Je n’ai assurément plus confiance en M. Infantino désormais, compte tenu de ce qui s’est passé ». L’homme d’état canadien a également regretté la tendance d’Infantino à « ne pas divulguer d’informations à ses plus proches conseillers ».

Les déflagrations continuent pour la FIFA et son président

Cette nouvelle prise de position anti-Infantino n’en n’est qu’une parmi tant d’autres, le boss de la FIFA continuant à se retrouver de plus en plus isolé au fil des jours après son projet de privatisation de la Coupe du monde. Pour rappel, après les contestations de nombreuses confédérations, des voies protestataires au sein même de la FIFA ont émergé pour désavouer le projet du président. À ce jour, Infantino reste le seul candidat à sa propre succession pour les futures élections de la FIFA, qui se tiendront en mars 2027.…

ABS pour SOFOOT.com

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