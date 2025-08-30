Newcastle claque plus de 80 millions d'euros pour Nick Woltemade

Est-ce que vous saviez que Newcastle avait beaucoup, beaucoup d’argent à dépenser ?

Dans l’impasse avec Alexandre Isak, Newcastle a retourné tout le marché des transferts européen pour dénicher un nouveau numéro 9. Les efforts du club ont fini par payer : ce samedi, les Magpies ont officialisé l’arrivée de Nick Woltemade , attaquant de 23 ans du VfB Stuttgart.…

FL pour SOFOOT.com