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Neuf blessés dans une fusillade près du camp d'entraînement de l'Angleterre
information fournie par So Foot 07/06/2026 à 23:29

Neuf blessés dans une fusillade près du camp d'entraînement de l'Angleterre

Neuf blessés dans une fusillade près du camp d'entraînement de l'Angleterre

Une fusillade a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche à Kansas City, dans le Missouri. Neuf personnes ont été blessées , et aucune d’entre elles n’a son pronostic vital engagé à l’heure actuelle, selon des informations relayées par le média britannique The Athletic . Survenu sur Troost Avenue, cet incident a eu lieu près du camp d’entraînement et de l’hôtel de l’équipe d’Angleterre. Pour l’heure, les Three Lions se trouvent en Floride, où ils poursuivent leur préparation après avoir battu la Nouvelle-Zélande ce week-end (1-0).

Pour l’heure, aucune communication n’a été faite côté anglais pour une éventuelle modification de programme.…

AL pour SOFOOT.com

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