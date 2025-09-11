Netanyahu valide le projet d'expansion des colonies en Cisjordanie

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a signé jeudi un accord visant à concrétiser un projet controversé d'expansion des colonies qui traverserait des terres que les Palestiniens revendiquent pour créer un État.
"Il n'y aura pas d'Etat palestinien", a-t-il dit lors d'une visite de la colonie de Maale Adumim, en Cisjordanie, où des milliers de nouveaux logements seraient construits.
Le projet "E1" visant à établir une colonie séparant Jérusalem-Est de la Cisjordanie occupée a reçu le feu vert final d'une commission de planification du ministère de la Défense au mois d'août.
(Reportage Steven Scheer, version française Benjamin Mallet ; édité par Bertrand Boucey)
