Netanyahu somme le gouvernement libanais de désarmer le Hezbollah
information fournie par Reuters 02/11/2025 à 14:07

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti dimanche qu'Israël "agirait si nécessaire" contre le Hezbollah si le Liban ne prenait pas des mesures pour empêcher le groupe chiite de se réarmer, comme le prévoit l'accord de cessez-le-feu conclu dans la région il y a un an.

Dans un communiqué, l'armée israélienne a parallèlement annoncé avoir tué quatre membres du Hezbollah.

"Il est clair que nous exercerons notre droit à l'autodéfense comme convenu dans les termes du cessez-le-feu", a prévenu Benjamin Netanyahu à l'ouverture du conseil des ministres.

"Le gouvernement libanais doit respecter son engagement à désarmer le Hezbollah et à le retirer du sud du pays", a renchéri le ministre israélien de la Défense, Israël Katz.

Les Etats-Unis ont obtenu en novembre 2024 un cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël, qui continue néanmoins de mener régulièrement des attaques au-delà de sa frontière nord.

Beyrouth s'est engagé dans l'accord de cessez-le-feu à réserver le monopole des armes aux forces gouvernementales, excluant de fait le Hezbollah.

De sources militaires libanaises, on déclare que la destruction des caches d'armes du groupe armé chiite dans le sud du Liban devrait être achevée d'ici la fin de l'année.

Le Hezbollah, sérieusement affaibli par deux mois de campagne militaire israélienne intense à l'automne 2024, s'est engagé à respecter le cessez-le-feu mais estime que le désarmement ne s'applique qu'au sud du pays.

(Rédigé par Tala Ramadan, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Proche orient
