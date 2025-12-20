 Aller au contenu principal
Netanyahu prévoit d'informer Trump de possibles nouvelles frappes contre l'Iran, selon NBC News
information fournie par Reuters 20/12/2025 à 15:54

- Le président américain Donald Trump devrait être informé par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu que toute expansion du programme de missiles balistiques iranien représente une menace qui nécessiterait une action rapide, a rapporté samedi NBC News.

Les représentants israéliens s'inquiètent de voir l'Iran reconstruire des sites d'enrichissement nucléaire détruits par les frappes américaines en juin et s'apprêtent à présenter à Donald Trump des options pour attaquer les sites iraniens, selon les informations de NBC News.

Reuters n'était pas en mesure de confirmer ces informations.

(Chandni Shah à Bengalore; version française Zhifan Liu)

Proche orient
Etats-Unis / Iran
Donald Trump
