Netanyahu dit que la dépouille d'un otage a été récupérée à Gaza
information fournie par Reuters 30/08/2025 à 23:40

(Actualisé avec déclaration de l'armée israélienne)

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a annoncé samedi que la dépouille d'Idan Shtivi, otage dans la bande de Gaza, avait été récupérée.

Israël estime qu'il reste désormais 48 otages dans l'enclave palestinienne, dont 20 seulement seraient encore vivants.

"Idan Shtivi a été enlevé de la zone de Tel Gama et a été brutalement assassiné par des terroristes du Hamas alors qu'il avait oeuvré pour sauver et évacuer d'autres personnes du festival de musique Nova le 7 octobre 2023. Il était âgé de 28 ans lorsqu'il est mort", a dit l'armée israélienne samedi dans un communiqué.

Ces otages ont été enlevés lors de l'attaque du Hamas palestinien dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023.

(Enas Alashray au Caire, version française Bertrand Boucey et Camille Raynaud)

Proche orient
