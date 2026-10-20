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Netanyahu affirme avoir discuté avec Trump de l'importance de renverser le régime iranien
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 17:42

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Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré avoir discuté dimanche avec le président américain Donald Trump de l'importance d'éliminer le régime iranien.

"Nous sommes déterminés à mener à bien l'élimination du régime iranien. J'en ai discuté à plusieurs reprises avec Donald Trump, notamment avant-hier", dit Benjamin Netanyahu dans un communiqué publié mardi par son cabinet.

La semaine dernière, le Premier ministre israélien a dit ne pas être favorable à un bombardement préventif de l'Iran avant les élections législatives en Israël le 27 octobre, tout en mettant en garde Téhéran et ses alliés dans la région contre la tentation de frapper l'Etat hébreu.

Israël et l'Iran ne se sont plus attaqués depuis juin dernier, contrairement aux Etats-Unis, qui restent en conflit avec l'Iran depuis le 28 février et les premiers bombardements américano-israéliens sur le territoire iranien.

Donald Trump a apporté dimanche son soutien à Benjamin Netanyahu en vue des élections législatives israéliennes. Il s'agira du premier scrutin depuis les attaques du Hamas le 7 octobre 2023; la coalition au pouvoir apparaît en difficulté dans les sondages d'intention de vote.

(Rami Ayyub; version française Benoit Van Overstraeten)

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