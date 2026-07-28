Netanyahu à Washington pour briguer le soutien de Trump en vue du scrutin du 27 octobre

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est à Washington mardi avec l'objectif d'afficher son entente avec Donald Trump à des fins de politique intérieure, alors que s'ouvre la campagne des élections législatives du 27 octobre qui décideront de son avenir à la tête de l'Etat hébreu.

C'est la première fois que les deux dirigeants se rencontrent depuis le déclenchement des bombardements israélo-américains contre l'Iran, le 28 février dernier.

Le chef du gouvernement israélien, à Washington depuis lundi, doit assister aux obsèques du sénateur Lindsey Graham, décédé le 11 juin, "faucon" républicain proche du chef de la Maison blanche. Le président ukrainien Volodimir Zelensky sera également présent à la cérémonie.

Les relations entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu, que l'on peut qualifier d'erratiques, se sont dégradées depuis le début de la guerre en Iran. Le président américain a notamment reproché au dirigeant israélien d'entraver les efforts de paix en vue d'un accord de cessez-le-feu, désormais lettre morte.

En juin dernier, Donald Trump l'avait traité de "putain de cinglé" ("fucking crazy"), insulte d'abord relayée par les médias puis confirmée par le président américain lui-même.

L'Iran sera au menu des discussions, de même que la mise en oeuvre de l'accord-cadre entre Israël et le Liban et l'impasse dans le conflit dans la bande de Gaza.

"Dans ces temps complexes, vous devez agir avec une grande détermination et une grande sagesse. Nous discuterons de toutes les questions à l'ordre du jour, de l'Iran en premier lieu", a dit Benjamin Netanyahu dans une vidéo diffusée avant son départ pour les Etats-Unis.

"Notre objectif est de garantir notre sécurité et aussi d'élargir le cercle de paix autour de nous", a-t-il ajouté.

Mais ce que Benjamin Netanyahu vient avant tout chercher, c'est un soutien de Donald Trump pour une campagne électorale qui s'annonce périlleuse.

Le dirigeant de 76 ans entend briguer un nouveau mandat lors des élections législatives du 27 octobre, mais sa cote de confiance chute dans les sondages.

"Bibi est formidable. (...) Il est un Premier ministre de temps de guerre. Nous avons très bien travaillé ensemble", a dit Donald Trump lundi à bord d'Air Force One, qui le menait dans le Michigan.

(Reportage Steve Holland, Erin Banco, Andrea Shalal, Dan Flynn, Patricia Zengerle, version française Sophie Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)