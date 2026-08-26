Népal-Une crue soudaine emporte des villages, au moins 9 morts

(Bilan actualisé, ajout d'une carte)

par Gopal Sharma

Au moins neuf personnes sont mortes à la suite d'une crue soudaine au Népal, qui a emporté des villages et endommagé des routes, ponts et installations électriques mercredi dans une région limitrophe du Tibet, ont déclaré les autorités.

Les zones de Syapru Besi et Timure, dans le district montagneux de Rasuwa, ont été gravement touchées par la montée des eaux, ont indiqué les responsables, exhortant les personnes vivant sur les rives de la rivière Bhote Koshi à se réfugier en hauteur. Au Tibet, du côté de la frontière chinoise, de "nombreuses victimes" et plusieurs disparus ont été signalés dans le comté de Gyirong, alors qu'une coulée de boue a frappé un poste-frontière entre la Chine et le Népal, a indiqué l'agence de presse officielle chinoise Chine nouvelle (Xinhua).

Le niveau des eaux était trop élevé pour permettre aux hélicoptères d'atterrir dans les zones touchées du Népal, à Syapru Besi et Timure, ont indiqué les autorités, tout en soulignant le risque de victimes. "Il pourrait y avoir de nombreuses victimes ou d'importants dégâts matériels", a déclaré à Reuters l'administrateur du district, Narendra Pariyar. "Mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude pour l'instant." "Tout s'est passé très vite", a déclaré un témoin de la région, cité par le média Onlinekhabar. "Nous avons entendu un bruit assourdissant, comme celui d'un volcan en éruption. Les gens se sont mis à crier et se sont enfuis."

Les hélicoptères de secours népalais pourront atterrir dans les zones touchées une fois les eaux retirées, a précisé le porte-parole de l'armée, Raja Ram Basnet.

La cause de ces inondations n'était pas immédiatement claire, mais une crue soudaine meurtrière survenue l'année dernière sur cette même rivière avait finalement été attribuée au déversement d'un lac glaciaire.

LE PORT CHINOIS DE GYIRONG IMPACTÉ La coulée de boue survenue du côté népalais a touché le port chinois de Gyirong, a ajouté Chine nouvelle, coupant les routes, les communications et l'électricité dans la région de Shigatse, près de la frontière avec le Népal.

Le président chinois Xi Jinping a appelé à déployer tous les moyens nécessaires pour rechercher les personnes portées disparues, ainsi qu'à renforcer les systèmes de surveillance et d'alerte précoce afin de prévenir des catastrophes secondaires. Le ministère népalais des Ressources en eau a indiqué que des projets hydroélectriques figuraient parmi les infrastructures endommagées au Népal par les inondations, au même titre que des routes et des ponts.

Le Premier ministre népalais Balendra Shah a déclaré que des équipes de secours et d'aide humanitaire, ainsi que la police et l'armée, avaient été dépêchées sur place pour participer aux opérations de secours.

"Des instructions ont été données (…) pour évacuer les personnes vivant dans les zones situées en contrebas vers des lieux plus sûrs", a-t-il déclaré.

La rivière Bhote Koshi prend sa source au Tibet et se jette dans la rivière Trishuli au Népal, qui se jette ensuite en Inde sous le nom de Gandak. Des crues de la la rivière Bhote Koshi ont fait neuf morts l'année dernière et 24 disparus, emportant au passage le "pont de l'amitié" reliant le Népal à la Chine.

(Gopal Sharma ; Aftab Ahmed ; Liz Lee et Yukun Zhang; rédigé par Shilpa Jamkhandikar ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)