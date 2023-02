Négociations sur les retraites: Bruno Le Maire n'a "qu'une seule limite", "l'équilibre financier en 2030"

Le ministre de l'Economie et des Finances assure qu'il y a des "marges de discussions" au Parlement autour du projet de loi, critiqué jusqu'au sein même du camp présidentiel.

Bruno Le Maire, le 24 janvier 2023, à l'Assemblée nationale ( AFP / BERTRAND GUAY )

"Il y a des marges de négociations! "A l'antenne de LCI , Bruno Le Maire a assuré ne se fixer qu'une "seule limite" dans les débats sur la réforme des retraites : "l'équilibre financier en 2030". Le ministre de l'Economie dit voir des aménagements possibles au cours des débats parlementaires. "Ce serait une très mauvaise politique que le ministre des Finances dise quel 'bougé' il faut faire ou ne pas faire. C'est la liberté des parlementaires de choisir ce qui leur parait le plus fondamental à faire évoluer dans notre texte" , a t-il lancé jeudi 2 février, évoquant les débats sur les carrières longues ou la pénibilité. "C'est à eux de le dire. Moi je ne fixe qu'une seule limite parce que c'est ma responsabilité vis à vis de nos compatriotes : l'équilibre financier en 2030".

Des "réalités financières qui vous rattrapent toujours"

"Il y a des marges de négociations, de discussion, au Parlement. La seule limite que nous fixons, c'est l'équilibre financier en 2030 du régime de retraites par répartition, parce qu'il y a des réalités financières auxquelles il faut faire attention parce qu'elles vous rattrapent toujours un jour ou l'autre", a t-il insisté. "Si vous n'arrivez pas à payer votre loyer, vous êtes obligé de partir de chez vous. Si vous arriver pas à payer votre régime de retraite par répartition, il faut l'abandonner et passer à des choses moins justes et moins équitables. Avec cette seule limite, je suis convaincu qu'il y a des marges de discussion et que nous pourrons construire une majorité au Parlement", a t-il insisté.

Dans l'opposition de droite, les Républicains sont divisés sur la réforme, qui prévoit notamment un report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans d'ici à 2030. Or, leur soutien est nécessaire à son adoption sans recours au 49.3, outil constitutionnel vu comme autoritaire permettant de l'approuver sans vote. "Je suis convaincu que les Républicains voteront cette réforme des retraites et que nous aurons une majorité", a-t-il ajouté, tout en reconnaissant qu'"une majorité, ça se construit, ce n'est jamais donné d'avance".