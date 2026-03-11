Nayef Aguerd va se faire opérer des adducteurs

Avant de découper les dribbles au scalpel ? L’Olympique de Marseille informe que Nayef Aguerd passera sur le billard ce jeudi pour se faire raccommoder les adducteurs . Le défenseur phocéen souffre d’une pubalgie qui persiste depuis un bon bout de temps. Le club de la Canebière admet que « malgré les soins conservateurs mis en place par le staff médical du club, l’évolution de la pathologie a conduit à la décision d’une opération devenue inéluctable. »

Un élément important de l’OM

Comptant bien revenir au meilleur de sa forme pour aider l’OM à arracher la troisième marche du podium en Ligue 1, l’international marocain a aussi la Coupe du monde en ligne de mire. Déjà touché par ce souci à l’aine en novembre dernier, Aguerd avait dû laisser ses coéquipiers de sélection . Il avait même manqué le déplacement des Marseillais sur la pelouse de l’OGC Nice (1-5).…

SW pour SOFOOT.com