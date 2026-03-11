La liste de la RD Congo pour aller chercher la qualif' pour la Coupe du monde

C’est la dernière ligne droite. Sébastien Desabre a publié, ce mercredi, une liste des 26 joueurs retenus pour défendre les couleurs de la RD Congo lors du barrage intercontinental de la Coupe du monde le 31 mars prochain, à Guadalajara, au Mexique.

Le sélectionneur français des Léopards a décidé de ne pas effectuer de changements majeurs en convoquant 22 des 26 joueurs présents à la CAN 2025 au Maroc . Le capitaine Chancel Mbemba et Cédric Bakambu (34 ans) seront de la partie, tout comme Ngal’ayel Mukau, le milieu de terrain de Lille.…

CT pour SOFOOT.com