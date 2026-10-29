Naufrage d'un porte-conteneurs grec au large de la Bulgarie après une attaque de drone

Un porte-conteneurs grec a coulé mercredi après avoir été touché par des drones navals au large de la Bulgarie, a déclaré jeudi le gouvernement bulgare, dans le dernier épisode en date d'une série d'attaques contre des navires civils dans la mer Noire.

Le CONTSHIP JET, battant pavillon libérien et transportant 421 conteneurs, a été gravement endommagé par trois drones maritimes alors qu'il traversait la zone économique exclusive (ZEE) de la Bulgarie - mais en dehors de ses eaux territoriales - lors de son voyage entre Haïfa, en Israël, et Constanța, en Roumanie.

Les 14 membres d'équipage philippins et les quatre Ukrainiens ont tous été secourus et transférés sains et saufs vers le port bulgare de Varna, a précisé Contships Management.

Depuis le début du mois, six navires commerciaux ont été touchés en mer Noire, au large des côtes de la Roumanie et de la Bulgarie, faisant un total de plus de 20 morts ou disparus parmi les marins.

Le commandant de la marine bulgare, Kiril Mihaylov, a déclaré à la télévision nationale que les autorités avaient été alertées d'une éventuelle attaque de drone par un avion de patrouille français, ajoutant qu'elle n'avaient pas pu empêcher la frappe.

Le gouvernement a précisé que les premières inspections menées jeudi n'avaient révélé aucune trace visible de pollution provenant du navire, dont la cargaison comprenait des batteries lithium-ion, des liquides corrosifs, des acides et des composants industriels.

Les attaques à répétition contre des navires civils au large de la Bulgarie, que des analystes militaires imputent à la Russie même si Moscou n'en a pas publiquement revendiqué la responsabilité, pourraient jouer un rôle dans le second tour de l'élection présidentielle du pays.

Ce dernier opposera dimanche la présidente sortante Iliana Iotova, arrivée en tête du premier tour avec plus de 34% des voix, et l'ex-Premier ministre par intérim Andrey Gyurov.

Iliana Iotova, soutenue notamment par le Parti socialiste bulgare et alliée du Premier ministre pro-russe Roumen Radev, 62 ans, s'est présentée durant la campagne comme la "présidente de la paix". Andrey Gyurov bénéficie de son côté du soutien des partis réformistes pro-occidentaux et exprime depuis longtemps son soutien à l'Ukraine.

(Stoyan Nenov, Alex Lefkowitz et Renee Maltezou, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Tangi Salaün)