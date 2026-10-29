Finlande : la seule agence de presse du pays va cesser ses activités d'information

( Lehtikuva / EMMI KORHONEN )

La seule agence de presse finlandaise, STT, l'une des plus anciennes au monde, a annoncé jeudi qu'elle mettrait fin à ses services d'information et de photographie l'an prochain, après plusieurs années de difficultés financières.

À l'issue de négociations sur une restructuration, le conseil d'administration de STT a annoncé avoir "décidé de mettre fin aux activités de l'agence dans les domaines de l'information et de la photographie", avec un arrêt définitif de ces services prévu le 31 mars 2027.

"Dimanche prochain, cela fera exactement 139 ans que STT a commencé ses activités sous sa forme initiale. Je considère la fermeture de nos services d'information et de photographie comme une tragédie pour la société finlandaise dans son ensemble", a déclaré son directeur général, Kimmo Laaksonen, dans un communiqué.

La Finlande deviendra ainsi l'un des rares pays occidentaux à ne plus disposer de sa propre agence de presse, selon le radiodiffuseur public finlandais Yle.

La restructuration concerne 95 postes et devrait entraîner la suppression de 89 d'entre eux, dont 68 postes de journalistes, selon les estimations de l'entreprise. Trente contrats à durée déterminée ou accords-cadres prendront également fin.

STT poursuivra toutefois ses activités de diffusion de communiqués de presse d'entreprises, un service qui emploie sept personnes.

L'agence a également indiqué qu'elle "explorait des possibilités d'exploitation commerciale de ses archives et de la technologie actuellement en cours de développement".

La présidente du Syndicat des journalistes de Finlande, Marjaana Varmavuori, a qualifié cette annonce de "dévastatrice".

"Son rôle dans la production et la diffusion d'informations fiables en Finlande est irremplaçable. Je suis profondément choquée que l'État et les entreprises de médias aient l'intention de laisser notre agence de presse nationale s'effondrer", a-t-elle déploré dans un communiqué.